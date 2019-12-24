Меган Маркл и принц Гарри в опале? В Сети обсуждают фото на столе Елизаветы II

Многие пользователи предположили, что королева намеренно убрала портрет герцогов Сассекских

У христиан западного обряда - Рождественский Сочельник. Внимание всех католиков мира вскоре будет приковано к традиционному богослужению в Ватикане, которое начнется за полчаса до полуночи по московскому времени. К важной праздничной службе готовятся тысячи паломников в Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос.

Миллионы христиан по всему миру сегодня вечером пристально вглядывались в вечернее небо! Взрослые и дети, на Востоке и на Западе – все ждали не просто появления первой звезды - рождественского чуда.

Самая волшебная ночь года с вертепами, мелодичными песнопениями, запахом корицы и имбирных пряников. В Москве верующие спешили в кафедральный собой Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Не Санту высматривали британские подданные в небе над Норфолком, а вертолет с принцем Филиппом на борту. Герцога Эдинбургского, вопреки опасениям, выписали из больницы. Рождество монаршая чета встретит в Сандрингемском дворце.

Но не все в благородном семействе спокойно, предположили интернет-пользователи. На снимке, сделанном во время записи традиционного обращения королевы, среди фотографий монарших особ нет принца Гарри и Меган Маркл. Уж не в опале ли?

Сам принц Гарри занят тем, что поздравляет детей погибших военных. Рождество - время добрых дел. Заливистый смех слышан в мексиканских лагерях для мигрантов, где дети сбивают увесистые пиньяты с конфетами.

Подробности смотрите в репортаже Матвея Шестакова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"