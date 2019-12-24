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Какие изменения в Конституции допускает Путин

19:58
  • вторник
  • 24 декабря 2019

Президент предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Президент Владимир Путин высказался о возможности изменений в тексте Конституции. По его словам, небольшие правки нужны для создания в России единой системы публичной власти.
Путин: осмысление Конституции – непрерывный процесс

"Я думаю, что основополагающие положения Конституции лучше не трогать и Конституцию лучше не менять", - заявил глава государства на встрече с парламентариями во вторник.

При этом он не исключил внесения небольших поправок, передает ТАСС. По словам Путина, это "какие-то вещи, связанные с тем, что жизнь меняется и встают какие-то задачи, которые, мы полагаем, можно было бы отрегулировать по-другому, в том числе взаимоотношения между муниципальными органами власти, государственными органами власти, имея в виду, что должна быть создана единая система публичной власти".

Путин предложил подумать над тем, чтобы не ущемлять интересы и права муниципальных образований.

19 декабря во время большой пресс-конференции Путину задали вопрос о возможности конституционных изменений. "Что можно было бы сделать, что касается этих сроков - отменить оговорку "подряд", - сказал президент.

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