Галкин рассказал о выборе суррогатной матери для их детей с Пугачевой

Примадонна боится не застать взросление Лизы и Гарри

Шоумен Максим Галкин впервые рассказал о том, как они с Аллой Пугачевой выбирали сурогатную мать.

Первой разговор о детях завела Примадонна. "Она сказала: "Давай родим детей, буду для них просто бабушкой". Но, в итоге она стала полноценной мамой", - рассказал Галкин в интервью Ирине Шихман.

В момент, когда супруги решились на ребенка, Пугачевой было 65 лет. О том, что они начали поиски суррогатной матери, никто не знал, даже самые близкие люди. Супруги детально ознакомились с анкетой родительницы, в этом им помогала целая команда специалистов, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Суррогатная мать не знала, для кого рожает детей. Для нее были созданы идеальные условия, чтобы она смогла выносить здоровых малышей – близнецов Лизу и Гарри.

"Отцовское чувство возникает, когда человек взрослый. Я стал отцом в 37 лет — это самое оно. Я сразу сошел с ума по этим детям. И это никак не связано с тем, ходит ли рядом с тобой беременная женщина или нет", - поделился Галкин.

Галкина никогда не смущала 27-летняя разница в возрасте со своей избранницей. Тревога была лишь у Пугачевой, но Галкину удалось убедить любимую, что его отношение к ней не изменится ни через 5, ни через 50 лет.

Пугачева успокоилась, но теперь ее не отпускает другой страх - она боится не увидеть, как взрослеют Лиза и Гарри. Все свое свободное время она стремится провести с детьми, хочет успеть их чему-то научить, что-то дать.

"У меня маленькие дети, и я перед ними чувствую большую ответственность <...> Наша с Аллой разница в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговариваем", – добавил шоумен.

Пугачева и Галкин живут вместе с 2005 года, а с 2011 года – в официально зарегистрированном браке. 18 сентября у пары родились дети, причем Гарри появился на свет на пару минут позже Лизы.

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