Фестиваль "Гринландия-2020" посвятили 75-летию Великой Победы

Организаторы объявили старт заочного конкурса

Заявки на участие в заочном конкурсе XXVIII Всероссийского фестиваля авторской песни "Гринландия" имени народного артиста Иосифа Кобзона принимаются до 8 мая 2020 года. Об этом ТВЦ.RU сообщили организаторы фестиваля.

Мероприятие пройдёт с 16 по 19 июля 2020 года на берегу реки Быстрица у села Башарово в Кировской области. Для участников готовится насыщенная творческая программа и спортивно-развлекательные мероприятия. В рамках фестиваля выступят как начинающие авторы-исполнители, так и звезды российской авторской песни.

Нынешний фестивальный сезон пройдет под девизом "Я люблю тебя, жизнь!" и будет посвящен 75-летию Великой Победы.

В этом году заочный конкурс будет проходить в два тура. В нем смогут принять участие авторы слов и музыки, исполнители и творческие коллективы. Первый тур пройдет с 15 ноября по 15 марта 2020 года. По итогам его итогам члены жюри выберут участников второго тура, который определит дипломантов, лауреатов и народного победителя заочного конкурса.

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