Путин перечислил приоритеты работы законодателей в 2020 году

Президент встретился с руководством Совфеда и Госдумы

Владимир Путин провел в Кремле традиционную декабрьскую встречу с руководством Совета Федерации и Государственной Думы. Были подведены итоги деятельности парламентариев в уходящем году и обозначены приоритеты развития и совершенствования законодательства на следующий год, сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что принятые законы и правовые акты касались, по сути, всех ключевых отраслей жизни нашей страны. Кроме того, по словам главы государств, было обеспечено дальнейшее финансирование нацпроектов. Среди приоритетов законотворческой повестки на будущий год Владимир Путин назвал улучшение бизнес-климата, создание действенных инструментов для привлечения и защиты инвестиций. Говоря о развитии международного парламентского диалога, президент подчеркнул необходимость решительно и твёрдо защищать правду о Второй мировой войне. Это касается и оценки предвоенных событий.

"Советский Союз дал оценку пакту Молотова и Риббентропа, сделал это откровенно, прямо, открыто. Никто кроме нас этого не сделал. Я уже говорил: начиная с 1934 года, начала создаваться по сути дела правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. И подавляющее большинство лидеров этих государств лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами", – заявил Путин.

Во время обсуждения законотворческой деятельности парламентариев в следующем году руководители палат Федерального собрания высказали свои идеи по решению проблем, стоящих перед страной.

"Сохраняется большой разрыв в уровне развития регионов, а соответственно и в благосостоянии граждан. Правительство не так давно утвердило стратегию пространственного развития России. В ней был сделан упор на 20 конгломераций. Мы считаем, что нужно продолжить,безусловно, эту работу. Разработать стратегию экономического развития по каждому региону с учетом его потенциала связать регионы между собой в межрегиональном сотрудничестве, связать их в том числе инфраструктурно", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня нет связи между уровнями публичной власти, это сказывается на самых важных и чувствительных для людей сферах - образовании, здравоохранении. Чтобы найти ответственного за благоустройство, за состояние жилищно-коммунального хозяйства, нужно очень постараться. Нам необходимо совершенствовать те направления, которые, пускай, точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам, сделают сильнее государство, институты", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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