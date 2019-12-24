Перекрывший Арбат рэпер Ziroy задержан

Певец снимал клип

23-летний рэпер Ziroy (Гриша Зироян), который на днях перекрыл Новый Арбат для съемок клипа, добровольно явился в полицию.

Как сообщил адвокат, певец задержан на 48 часов. Полиция составила административный протокол за "организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", пишет РИА Новости.

Кроме того, административные протоколы составлены в отношении шести водителей автомобилей Mercedes, которые участвовали в съемках клипа.

Накануне в Сети появилось видео, где видно, как рэпер Ziroy в халате, домашних тапочка и в окружении шести Mercedes Maybach гуляет по Новому Арбату в час пик. В результате сотни людей застряли в пробках.

Видео: рэпер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа

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