Не Лепс: имя самого дорогого артиста на корпоративах стало неожиданностью

Его очень сложно убедить выступить

Эксперт перечислил российских артистов и ведущих, которые пользуются популярностью на российских корпоративах.

В пятерку самых востребованных входят: Григорий Лепс (200 тысяч долларов), Валерий Меладзе, Лолита Милявская (35 тысяч долларов), Дмитрий Билан, Леонид Агутин, рассказал "Московскому комсомольцу" поставщик звезд на частные мероприятия, продюсер Евгений Морозов.

Однако самым желанным и редким гостем на предновогодних мероприятиях является Юрий Антонов. Его выступление стоит порядка 250 тысяч долларов (15,5 миллиона рублей).

"Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко. Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом", - рассказал он.

Также дорого стоят Полина Гагарина (80 тысяч евро), Вера Брежнева (80–100 тысяч евро). Обычно их редко заказывают, так как россияне часто предпочитают видеть на сцене несколько артистов, нежели одного.

"Заказчик рассуждает: что лучше - если на корпоративе выступят три артиста или один? И чаще всего склоняется к первому варианту", - объяснил Морозов.

Среди более бюджетных вариантов на корпоратив – Любовь Успенская (1,5 миллиона), Владимир Кузьмин (миллион рублей), Сосо Павлиашвили (600 тысяч). Самые популярные ведущие корпоративов - Максим Галкин и Иван Ургант, их услуги обойдутся в 75-80 тысяч евро. Также пользуется спросом Игорь Верник.

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