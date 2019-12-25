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Глава Минпромторга высказался об уходе Apple из России

08:31
  • среда
  • 25 декабря 2019

Американцам интересен наш рынок

Глава Минпромторга России Денис Мантуров усомнился в том, что американская компания Apple уйдет с рынка России из-за законопроекта о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО). 
Госдума запретила продавать смартфоны без российского ПО

"Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен", - сказал Мантуров в интервью "Известиям"

По словам министра, в России сегодня преобладают продажи именно смартфонов, однако отнюдь не только от компании Apple. "Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung", - отметил он. 

Мантуров сказал, что в Китае уже давно запретили продавать иностранные гаджеты без китайского ПО. До недавних пор Россия не была к такому готова, но сейчас время пришло. "Потребитель никак от этого не пострадает, и уж точно это никак не скажется на цене", - подчеркнул глава Минпромторга, добавив, что в России есть много качественных и надежных программных продуктов.

Напомним, с 1 июля 2020 года в России запретят продавать смартфоны и компьютеры без российского ПО. В скором времени правительство определит перечень программ и порядок их установки. Корпорация Apple выступала против такого нововведения, о чем уведомила российские власти. 

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