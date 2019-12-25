Глава Минпромторга высказался об уходе Apple из России

Американцам интересен наш рынок

Глава Минпромторга России Денис Мантуров усомнился в том, что американская компания Apple уйдет с рынка России из-за законопроекта о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО).

"Я не думаю, что коллег это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен", - сказал Мантуров в интервью "Известиям".

По словам министра, в России сегодня преобладают продажи именно смартфонов, однако отнюдь не только от компании Apple. "Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung", - отметил он.

Мантуров сказал, что в Китае уже давно запретили продавать иностранные гаджеты без китайского ПО. До недавних пор Россия не была к такому готова, но сейчас время пришло. "Потребитель никак от этого не пострадает, и уж точно это никак не скажется на цене", - подчеркнул глава Минпромторга, добавив, что в России есть много качественных и надежных программных продуктов.

Напомним, с 1 июля 2020 года в России запретят продавать смартфоны и компьютеры без российского ПО. В скором времени правительство определит перечень программ и порядок их установки. Корпорация Apple выступала против такого нововведения, о чем уведомила российские власти.

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