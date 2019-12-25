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Первый пассажирский поезд пересек Крымский мост (видео)

08:18
  • среда
  • 25 декабря 2019

Он следовал из Петербурга в Севастополь

В среду первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту. Состав преодолел переправу примерно за 20 минут. Большинство пассажиров не спали и с удовольствием снимали яркую подсветку - триколор и Керченский пролив, передает "ТВ Центр".
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Скорый поезд из Санкт-Петербурга прибывает в Севастополь в девять часов 25 минут по московскому времени. Маршрут составляет более двух тысяч километров

Этой ночью первый поезд на полуостров отправился с Казанского вокзала Москвы. Билеты на двухэтажный состав были раскуплены заранее. Дорога в Симферополь займет 33 часа. На рейс счастливых обладателей купе и плацкарт провожали родственники и друзья.

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