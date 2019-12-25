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Католики всего мира отмечают Рождество

09:12
  • среда
  • 25 декабря 2019

Празднование продлится восемь дней

25 декабря Рождество по Григорианскому календарю отмечают католики, протестанты и ряд представителей православной конфессии. По традиции празднование началось с появлением на небе первой звезды и торжественных богослужений в храмах, передает "ТВ Центр".

Праздничную мессу в Ватикане в Соборе святого Петра провел Папа римский Франциск. Вифлеем, где по преданию родился Иисус Христос, в эти дни переживает настоящий туристический бум, которого не было последние 20 лет. В рождественскую ночь на Ясельной площади города собрались сотни тысяч верующих со всего мира.

Само празднование продлится восемь дней. Этот период называется Октавой Рождества.

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