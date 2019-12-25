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Для новогоднего настроения: Москва закупит снег в Швейцарии?

08:42
  • среда
  • 25 декабря 2019

Эту новость распространили некоторые СМИ

Москва все ждет новогоднего снега. А чего ждать? Если можно купить, например, в Швейцарии. Интернет-источники сообщили: для столицы закупят 15 миллионов тонн снега в швейцарском Цюрихе – используют его для сооружения сугробов и проведения новогодних мероприятий.

И некоторые ведь поверили. А вдруг правда? Ничего что между Москвой и Цюрихом более 2000 километров? Как доставлять?

Не забыли еще прошлогоднюю сенсацию? Когда горнолыжные курорты Андорры столкнулись с проблемой нехватки снега, и Сибирь поделилась своим – так и перекидывали в специальных грузовиках. Тогда журналисты пытались разыскать эти караваны с сокровищами Сибири, да так и не нашли, передает "ТВ Центр".

Над москвичами, истосковавшимися по праздничному снегопаду, вовсю подшучивают жители других регионов. Предлагают даже снег в розницу.Прогноз метеорологов все же дает москвичам надежду – с пятницы небольшое похолодание, и возможно, долгожданный снег.

Ну а закупка снега в Швейцарии – чистой воды фейк.

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