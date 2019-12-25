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Что США противопоставят новейшему российскому оружию

09:23
  • среда
  • 25 декабря 2019

О российском вооружении поговорили в программе "События. 25-й час"

Готовы ли отечественные силы к противостоянию американской системе ПРО в Европе? Что для нашей страны значит выход США из ДРСМД? И как обстоят дела с новейшим оружием на российском флоте?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Мы опережаем и очень существенно во многих видах оружия. А то оружие, которое есть и которое еще не заменено, оно проходит глубокую модернизацию и соответствует современным требованиям", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
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