Екатерина Климова назвала работу причиной развода с Гелой Месхи

Частые разлуки способны разрушить даже самые крепкие отношения

Екатерина Климова рассталась со своим третьим мужем Гелой Месхи летом 2019 года. Развелись артисты мирно, без скандалов. Опеку над общей дочерью разделили без затяжных судов.

Причину развода экс-супруги держали в тайне, но в конце декабря Екатерина разоткровенничалась в интервью изданию "7Дней". Актриса попыталась как можно подробнее описать, почему ее третий брак потерпел крах.

Одной из главных причин неудач в личной жизни Климова назвала работу. По ее словам, актерам очень сложно сохранить брак по ряду причин. Особенно сильно бьют по отношениям постоянные разлуки, постельные сцены на съемочной площадке и огромная конкуренция.

"Быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось", - заявила звезда.

Из-за частых гастролей у артистов нет физической возможности сразу сесть и обсудить семейные проблемы. Так обиды копятся и множатся, превращаясь в неразрешимые разногласия.

Кроме того, работа актрисы требует очень много сил, после репетиций и спектаклей не всегда остается энергия и позитивное настроение. "На работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище", - честно сказала Екатерина.

При этом обманывать и надевать маску веселья Климова считает бессмысленным. "Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор - аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии", - пояснила она.

А если еще и сам мужчина – артист, то все проблемы удваиваются. "Он уезжает, а я не могу лететь следом - у меня дети, у них школа", - цитирует Климову "7Дней".

Напомним, свадьба Климовой и Месхи состоялась в 2015 году. До этого актриса дважды была замужем – за ювелиром Ильей Хорошиловым и актером Игорем Петренко.

Климова воспитывает четверых детей. Первенца – дочь Елизавету актриса родила в браке с Хорошиловым в 2002 году. От второго брака с Петренко у Екатерины двое - Матвей и Корней. Мальчики появились на свет в 2006 и 2008 годах. От Гелы Месхи у актрисы дочь Белла.

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