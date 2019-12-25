Путин спас российскую экономику

Кудрин рассказал о важных решениях президента

Российскую экономику во время глобального кризиса 2008-2009 годов спасли решения Владимира Путина. Занимавший в те годы пост премьер-министра России Путин, вопреки позиции многих в стране, проявил политическую волю и инициировал создание резервных фондов, отметил давний соратник российского лидера Алексей Кудрин.

"Вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года… Благодаря только его политической воле это было создано", - рассказал бывший министр финансов, ныне возглавляющий Счетную палату.

В Стабилизационном фонде к началу мирового кризиса были накоплены значительные резервы. В 2008 году было решено разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно за счет средств Резервного фонда кабинету Путина удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета.

Сейчас дополнительные нефтегазовые доходы казны направляются в ФНБ. На 1 декабря в нем накопилось 7,9 триллиона рублей – это примерно 124 миллиарда долларов. Сегодня именно ФНБ играет роль "подушки безопасности" для бюджета.

Алексей Кудрин уверен, что создание фондов сыграло решающую роль в спасении экономики и поддержании социальных расходов. В самые тяжелые времена кризиса в России не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза, напомнил глава Счетной палаты в интервью РИА Новости.

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