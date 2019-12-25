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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам "новогодний капитал"

08:57
  • среда
  • 25 декабря 2019

Его могут выдавать одиноким пожилым людям

Для одиноких российских пенсионеров могут ввести "новогодний капитал". С такой инициативой к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обратился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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"С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется", — говорится в документе, который приводит RT.

Выплаты, по мнению Чернышова, должны быть привязаны к средней сумме пенсии по субъектам России, пишут "Известия".

Ранее ТВЦ.Ru сообщал, что с нового года вырастут пенсии неработающих пенсионеров. Они будут проиндексированы на 6,6%. Это значит, что средняя пенсия в России увеличится примерно на одну тысячу рублей.

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