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Лукашенко пригрозил конфисковать нефтепровод "Дружба"

08:52
  • среда
  • 25 декабря 2019

Отбирать трубы белорусский лидер планирует в два этапа

Александр Лукашенко решил забрать российский нефтепровод. Действовать президент Белоруссии планирует в два этапа: сначала он заберет одну трубу, а попозже – и вторую. Свой план на случай, если так и не будут достигнуты договоренности по нефти с Москвой, белорусский лидер озвучил в интервью одной из радиостанций.
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Изобретать велосипед Лукашенко не стал, а позаимствовал заготовку у соседней Украины. По его мнению, самый удобный вариант – это реверс.

"Реверс нефти. Я могу - это самый дешевый маршрут - через Польшу, они предлагают это, взять саудовскую нефть или американскую, что дешевле с рынка, в Гданьске по трубе ... реверсом", — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко напомнил, что по территории Белоруссии проходят три трубы нефтепровода "Дружба". На первом этапе Лукашенко намерен забрать одну трубу, перекачать по ней нефть реверсом на нефтеперерабатывающий завод. Если результат переработки его устроит, белорусский лидер готов "конфисковать" и вторую трубу. В таком случае Москва из 70 миллионов тонн нефти, которые она сейчас прокачивает по этим трубам в Европу, сможет поставлять только 20 миллионов тонн, передает РИА Новости.

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