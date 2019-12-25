"Мужчина мечты": Караулова показала фото своего возлюбленного

Свадьба не за горами

31-летняя певица и телеведущая Юлианна Караулова трогательно поздравила с днем рождения своего любимого мужчину, который больше двух лет назад сделал ей предложение руки и сердца.

"С днем рождения, мужчина мечты! Просто будь счастлив, а я всегда рядом!" - написала Караулова в Instagram, выложив фото с саунд-продюсером Андреем Черным. Интересно, что это первый совместный снимок, который артистка опубликовала в соцсети. Черный, в свою очередь, часто постит фото с любимой.

- Ну как же вы подходите друг другу, - пишут друзья и коллеги пары.

- Шикарные!

- Райан Гослинг чистой воды! Будьте счастливы и творите историю!

- Хорошенькие какие!

- Мои Любови.

Караулова и Черный познакомились, когда певице было 17 лет. Они дружили, а потом начали встречаться. Звезда ждала от него предложения около пяти лет, но оказалась не готова к случившемуся. Андрей попросил ее выйти за него замуж во время съемок новогоднего шоу на катке на ВДНХ. Юлианна растерялась и сказала: "Ты что, дурак?"

Затем Караулова все-таки согласилась стать женой Черного, но свадьбу отложили на неопределенный срок. По словам певицы, она мечтает о сказочной свадьбе в Грузии, но работа пока не оставляет ей времени на праздничные хлопоты. "Я понимала, что если сейчас начну плотно заниматься организацией нашего торжества, просто вылечу из творческого процесса и из своего гастрольного графика", - цитирует ее 7days.ru.

Она допустила, что свадьба состоится через год-два. И она не боится, что ее избранник расхочет жениться за этот срок. "А если решение не выдерживает проверки временем - тогда лучше и не надо", - заявила Юлианна Караулова. Если верить певице, то ее "мужчина мечты" с пониманием относится к ситуации.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"