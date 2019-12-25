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27-летняя пианистка из России погибла при странных обстоятельствах в Венгрии

09:33
  • среда
  • 25 декабря 2019

Она скончалась в душе

26 декабря в Подмосковье состоится концерт, посвященный знаменитой в России пианистке Элине Валиевой, которая умерла в Венгрии. 
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Профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкант Юрий Богданов написал в Facebook, что Валиева вместе с молодым человеком уехала на выходные в Будапешт. Через сайт они нашли квартиру. "Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа... Не спасли", - сообщил Богданов, отметив, что слышал о случившемся от знакомых.

Трагический инцидент произошел 22 декабря. Как пишет kp.ru, сейчас решается вопрос о транспортировке тела Валиевой в Россию. 

26 декабря в хоровой школе "Алые паруса" Красногорска пройдет концерт в память о пианистке. 

Элина Валиева родилась в Уфе. В 2015 году девушка окончила МГК им. Чайковского. Она была лауреатом нескольких международных конкурсов. Валиева получила стипендию Министерства культуры России, президента Белоруссии, Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда "Новые имена". 

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