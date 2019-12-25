Роструд успокаивает: январская зарплата не станет меньше

Выплаты не зависят от количества праздничных дней

Новогодние праздники на выплаты сотрудникам российских компаний не повлияют. Зарплаты в январе не должны стать меньше – это гарантировано Трудовым кодексом, пояснил замглавы Роструда Иван Шкловец.

Ранее сообщалось, что в 2020 году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Всего же в январе будет 17 рабочих и 14 выходных и праздничных дней. А с субботы 4 и воскресенья 5 января праздничные дни переносятся на 4 и 5 мая соответственно.

По словам представителя Роструда, размер оплаты труда не зависит от количества нерабочих праздничный дней в месяце. В то же время, гарантия действует только в отношении сотрудников, которые получают оклад. При сдельной оплате труда предусмотрено дополнительное вознаграждение сотрудникам за работу в праздничные дни, пишет "Российская газета".

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