Как в Севастополе встретили первый поезд из Петербурга

Состав приветствовал ансамбль Черноморского флота

В Севастополе встретили первый пассажирский поезд, который проехал по Крымскому мосту. Путь фирменного состава "Таврия" пролегал из Санкт-Петербурга через несколько российских регионов, но кульминацией поездки, безусловно, стали 15 минут, за которые он преодолел железнодорожный участок над Керченским проливом.

2741 километр и 43,5 часа в дороге – для первых пассажиров мгновение. Сердце замирает лишь на 15 минут, когда окна вагонов освещают огни Крымского моста. 3700 диодов видно даже с орбиты. Так ярко, что пропустить такое невозможно, передает "ТВ Центр".

После такого – уже не уснешь, да и пейзажи за окном – один краше другого. Столица полуострова Симферополь встретила первый поезд флагами, цветами и символами Крыма и Победы.

Зинаида Васильевна приехала из города Шахты к детям и внукам. Раньше родственники ездили за ней в Анапу, а теперь встречают в Крыму. Часть пассажиров выходят здесь, чтобы отправиться в путешествие на Южный Берег. Остальных ждет еще полтора часа самой живописной части маршрута.

За окном горные массивы, виноградники, персиковые и яблоневые сады. Эти пейзажи завораживают даже в хмурый зимний день. А легкий дребезг ложек в граненых стаканах с горячим чаем и трепетное ожидание встречи с друзьями и новыми приключениями создают незабываемую атмосферу дорожной романтики.

Сергей Колесников единственный крымчанин в ансамбле Александрова. Чтобы успеть на первый поезд, буквально сорвался с гастролей из Китая. Уже в Крыму к нему присоединилась жена, чтобы прочувствовать этот исторический момент вместе.

Петербургский поезд прибывает в Севастополь как всегда на первый путь. На платформе состав приветствует ансамбль Черноморского флота. Гимн города-героя теперь всегда будет встречать легендарный состав. Впервые маршрут из Петербурга в город герой запустили еще 145 лет назад. И сегодня его приветствуют, наверное, также восторженно, как и в 19 веке.

Среди первых пассажиров поезда – 97-летний Александр Петрович Попов. Ветеран Великой Отечественной освобождал юг страны от фашистов. Сначала Кубань, затем форсировал Керченский пролив и одним из первых ворвался на своей "34-ке" в Севастополь. Александр Петрович сначала боялся отправляться в дальнее путешествие, но затем решил, что обязан увидеть Крымский мост. Сразу с поезда ветеран отправился к братской могиле танкистов на Красной горке – почтить память боевых товарищей.

Для ветеранов Великой Отечественной войны в год 75-летия Победы проезд бесплатный. Так что на эту героическую землю приедут еще сотни героев, чтобы вспомнить свою великую Победу в войне и победу потомков, которые, построив мост, реализовали мечту поколения.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым и Севастополь.

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