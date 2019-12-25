Красавица-дочка Шейк и Купера в красной шапочке вызвала умиление

Малышка наслаждается общением с мамой

33-летняя российская модель Ирина Шейк, которая недавно побывала на музыкальном фестивале в Саудовской Аравии, появилась на улице Нью-Йорка вместе со своей дочкой.

Папарацци сфотографировали Ирину Шейк и двухлетнюю Лею, когда они шли по городу. Сначала Шейк катила перед собой коляску и держала дочку за руку. Затем Лея устала идти, так что маме пришлось передать коляску кому-то из сопровождающих и взять малышку на руки.

Судя по опубликованным фотографиям, Ирина и Лея наслаждались совместной прогулкой. Они много улыбались, смеялись и оживленно разговаривали. В кадре мелькают другие дети, поэтому не исключено, что Шейк повела дочку на какое-то детское мероприятие.

Поклонникам Шейк понравился ее стильный наряд: спортивный костюм с синими разводами, массивные ботинки на толстой подошве и солнцезащитные очки. Многих умилил вид довольной Леи в красной шапке.

- Ирине очень идет такой стиль, объемный рисунок. Класс! – пишут интернет-пользователи.

- Какой чудный ребенок.

- Лея... У нее счастливая улыбка.

- Счастливые мама и дочь.

- Они потрясающие.

Отметим, что Ирина вышла на прогулку с дочкой вскоре после своей заграничной поездки. Она побывала на музыкальном фестивале MDL Beast в Эр-Рияде. Организаторы пригласили не только Шейк, но и моделей Эльзу Хоск, Роми Стрейд, Синди Бруну и других. У себя в Instagram они оставили хвалебные отзывы о мероприятии, за что, по слухам, получили солидные гонорары. Некоторые знаменитости раскритиковали Шейк и прочих гостей фестиваля за то, что они посещают страну, где нарушаются права женщин и секс-меньшинств.

Напомним, этим летом Шейк рассталась с актером Брэдли Купером. Они сохранили теплые отношения, чтобы ухаживать за дочерью.

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