Полиция Киева расследует угрозы журналистам в суде

Инцидент произошел накануне

В Киеве возбудили уголовное дело после нападения на журналистов. Инцидент произошел во время судебного заседания, когда обжаловали меру пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Наблюдавшая за откровенным притеснением представителей СМИ полиция в скандал предпочла не вмешиваться. Как и во время вопиющего случая в Житомире, где автомобиль намеренно сбил людей во время протестной акции.

Это не кадры нового голливудского фильма про мафиозные разборки, а мирный протест на улицах Житомира против строительства АЗС. Микроавтобус компании-застройщика въезжает в толпу, цепляет участника акции и протаскивает его на капоте на полной скорости. В шоке все - кроме тех, кого принято называть стражами порядка. Милиция стоит в стороне.

Удивить подобным кого-то на Украине сейчас сложно, передает "ТВ Центр". Что говорить о житомирской стройке, если даже в столице в здании суда происходит нечто подобное. В Киеве накануне обжаловали меру пресечения для подозреваемых в покушении на убийство журналиста Павла Шеремета. Дело громкое - возле суда столпотворение. В какой-то момент, однако, все, кажется, забывают, для чего вообще собрались. В толпе кто-то узнает журналиста портала Шарий.нет Дмитрия Кучера. Молодого человека тут же окружает толпа националистов, начинают предъявлять претензии к изданию и его руководителю. Затем один из нападавших протягивает Кучеру бутылку с желтой жидкостью и требует выпить содержимое.

По мнению президента Зеленского, журналистов на Украине никто не притесняет, каждый волен говорить что хочет. А страна - отличный пример европейской демократии.

Владимиру Зеленскому эти разборки, похоже, неинтересны - тут подоспели очередные цифры, глядя на которые можно праздновать новую победу. По опросам, действующий президент стал политиком года - таковым его признали 47%. Правда, радостный момент немного омрачает тот факт, что еще в сентябре его поддерживали 73% опрошенных. Масла в огонь людского недовольства подливают и бесконечные склоки в "команде Зе". Министр юстиции Денис Малюська - тот самый, что еще недавно жаловался, что чиновникам на Украине слишком мало платят, и именно поэтому и процветает коррупция, - выступил с очередным предложением. Посетовал, что в стране нет ни одного СИЗО "европейского формата" - а это уже никуда не годится.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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