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Володин обсудил с Медведчуком урегулирование конфликта в Донбассе

12:01
  • среда
  • 25 декабря 2019

Очень важно вернуть диалог между странами

Оказать содействие "нормандскому" формату и скорее прийти к урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом говорили в Госдуме на встрече спикера нижней палаты Вячеслава Володина с депутатом Верховной рады Виктором Медведчуком.
Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

По словам парламентариев, очень важно вернуть диалог между двумя странами - для этого создается новая межфракционная площадка, в которую приглашены делегаты из России, Украины, Франции и Германии. Именно парламенты этих стран, уверен Вячеслав Володин, смогут внести весомый вклад в выполнение минских соглашений, передает "Газета.Ru". Ближайшая встреча, как ожидается, состоится в течение месяца.

"Нам необходимо сделать все, чтобы именно через парламентское измерение лучше понимать друг друга, вместе с нашими коллегами из Франции, Германии, потому что действительно большая часть вопросов, связанная с урегулированием ситуации на Украине, относится к полномочиям парламента Украины. Наш диалог будет основан на принципе невмешательства в дела суверенных государств, на принципах открытости, дружбы и отсутствии двойных стандартов", - сказал Володин.

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