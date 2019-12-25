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Роспотребнадзор проверит продажу аналогов снюса

12:07
  • среда
  • 25 декабря 2019

Смеси вызывает сильную зависимость

Роспотребнадзор начинает массовые проверки для прекращения незаконной продажи некурительной никотиносодержащей продукции - в том числе так называемых снюсов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

С таким поручением к ведомству и МВД накануне обратился председатель правительства Дмитрий Медведев. Несмотря на то, что торговля сосательным табаком на территории России запрещена, многие недобросовестные предприниматели продают его аналоги - а именно пакетики и пастилки, пропитанные никотином в большой дозировке.

Причем в основном от употребления такой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью, страдают несовершеннолетние. Смесь вызывает сильную зависимость. Надзорные органы намерены принять в отношении нарушителей самые жёсткие меры - вплоть до возбуждения уголовных дел.

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