В Чебоксарах ледяной дождь ломал деревья (видео)

В Чувашии после ледяного дождя действует особый режим

В Чебоксарах устраняют последствия ледяного дождя. В городе действует режим повышенной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр".

Улицы покрылись толстой коркой льда. Под её тяжестью ломались деревья, обрывались линии электропередачи. Из-за этого возникли перебои в движении общественного транспорта.

Власти рекомендовали провести сегодняшние занятия для учеников младших классов в дистанционном формате. Сами образовательные учреждения работают в штатном режиме.

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