ОП Москвы поддержала проект исполнения бюджета за прошлый год

Уровень исполнения бюджета свыше 97,5%

На итоговом заседании Общественный палаты Москвы поддержали проект закона об исполнении бюджета города за предыдущий год. По словам председателя организации, уровень его исполнения составил больше 97 с половиной процентов - самый высокий в истории столицы.

Также прошли общественные слушания, по итогам которых формируют предложения самих горожан по бюджету. Основные пожелания москвичей касаются социального направления и здравоохранения.

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