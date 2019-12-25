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Франция отмечает Рождество без торжественной мессы в Нотр-Даме

12:13
  • среда
  • 25 декабря 2019

Атмосферу волшебства не испортила даже национальная забастовка

25 декабря миллионы католиков по всему миру отмечают Рождество. Главная церковная служба, по традиции, состоялась в Ватикане. А Париж впервые за 2 века встречает праздник без торжественной мессы в Нотр-Даме.

Даже самый большой католический храм мира в этот вечер не может вместить всех, кто пришел на службу.  На площади Святого Петра в Ватикане тысячи верующих со всего света, передает "ТВ Центр". Вместе встречают Рождество.

В Париже в эту ночь молятся и о еще одном чуде - спасении главного католического храма страны. Впервые за последние два века Франция встречает Рождество без торжественной службы в Нотр-Даме. Собор выстоял в страшном пожаре. Но все еще под угрозой обрушения.

Праздничное настроение к парижанам в этом году прибыло с опозданием. Национальная забастовка фактически парализовала транспортную систему страны. Не работают многие музеи и театры. Но рождественскую ярмарку никто не может отменить.

Парижский сад Тюильри в этот период - территория Рождества. Здесь можно встретить все праздничные традиции сразу. Загадать желание подделкой, прокатиться на карусели. Попробовать любимый десерт. Моментальное и гарантированное погружение в атмосферу.

И пусть борода у местного Санта-Клауса явно фальшивая, а вместо снега - мыльная пена, улыбки на лицах самые искренние. По яркости впечатлений с французскими вполне могут поспорить рождественские ярмарки Германии. В Штутгарте, где каждый год проводят конкурс на лучший декор, к Рождеству в адвент-календарь превратили даже задание мэрии.

А британцы в праздник соревнуются в кулинарных способностях. Какой же рождественский обед без традиционного пудинга. По-своему отмечают Рождество в Австралии. Когда календарный конец декабря на самом деле лето, из традиционных аксессуаров подойдет разве только шапка.

Санта-Клауса этой ночью встречали и тысячи паломников и туристов в Вифлееме. А уже днем в католических храмах всего мира начнется главная служба, знаменующая наступление Рождества. Чуда, вера в которое не ослабевает вот уже больше двух тысяч лет.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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