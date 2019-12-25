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В Москву на главную Елку приехали тысячи школьников

12:12
  • среда
  • 25 декабря 2019

Многие из них впервые посещают столицу

Тысячи школьников из разных регионов России приехали в Москву на главную Кремлёвскую ёлку. Этот яркий праздник проводится уже в 20-й раз, передает "ТВ Центр".

Юные гости - победители всевозможных конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов, а также настоящие герои, не побоявшиеся рискнуть жизнью ради спасения других.

Многие прибыли в столицу впервые. Для них подготовлена масштабная программа. Помимо самого праздника, организованы экскурсии по главным достопримечательностям города.

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Дети фотографируются у елки
Дети фотографируются у елки
Дети фотографируются у елки
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