В Москву на главную Елку приехали тысячи школьников

Многие из них впервые посещают столицу

Тысячи школьников из разных регионов России приехали в Москву на главную Кремлёвскую ёлку. Этот яркий праздник проводится уже в 20-й раз, передает "ТВ Центр".

Юные гости - победители всевозможных конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов, а также настоящие герои, не побоявшиеся рискнуть жизнью ради спасения других.

Многие прибыли в столицу впервые. Для них подготовлена масштабная программа. Помимо самого праздника, организованы экскурсии по главным достопримечательностям города.

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