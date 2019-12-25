ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мечта крымчан": Аксенов проехал на поезде по Крымскому мосту

10:04
  • среда
  • 25 декабря 2019

Глава Крыма назвал открытие переправы эпохальным событием

Крымский мост – суперсложное сооружение. Строителям есть, чем гордиться, отметил Сергей Аксенов. Глава Крыма вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым отправились в путешествие из Симферополя на первом поезде, прибывшем из Санкт-Петербурга.
Аксенов рассказал об отношении Украины к Крыму при Зеленском

Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту – событие эпохальное. "Решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили мечту крымчан, заслуживают огромного уважения", - заявил Аксенов.

Как сообщалось, 25 декабря первый поезд из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту прибыл в Симферополь. Сергей Аксенов заметил, что крымчане встречают поезд с хорошим настроением – этого события в Республике Крым ждали с нетерпением.

Глава Крыма поблагодарил застройщиков, всех, кто работал над грандиозным проектом. Аксенов призвал крымчан не отвлекаться на заявления Киева по поводу Крымского моста. Он предложил прокатить по переправе через Керченский пролив всех, кто сомневается в запуске железнодорожного сообщения, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.