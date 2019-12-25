"Мечта крымчан": Аксенов проехал на поезде по Крымскому мосту

Глава Крыма назвал открытие переправы эпохальным событием

Крымский мост – суперсложное сооружение. Строителям есть, чем гордиться, отметил Сергей Аксенов. Глава Крыма вместе с врио губернатора Севастополя Михаилом Развозжаевым отправились в путешествие из Симферополя на первом поезде, прибывшем из Санкт-Петербурга.

Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту – событие эпохальное. "Решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили мечту крымчан, заслуживают огромного уважения", - заявил Аксенов.

Как сообщалось, 25 декабря первый поезд из Санкт-Петербурга по Крымскому мосту прибыл в Симферополь. Сергей Аксенов заметил, что крымчане встречают поезд с хорошим настроением – этого события в Республике Крым ждали с нетерпением.

Глава Крыма поблагодарил застройщиков, всех, кто работал над грандиозным проектом. Аксенов призвал крымчан не отвлекаться на заявления Киева по поводу Крымского моста. Он предложил прокатить по переправе через Керченский пролив всех, кто сомневается в запуске железнодорожного сообщения, передает РИА Новости.

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