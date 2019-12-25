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"Я его предупреждал": Бондарчук высказался о печальной участи Василия Степанова

10:52
  • среда
  • 25 декабря 2019

Актер не выдержал испытания славой

Режиссер Федор Бондарчук признался, что следит за судьбой актера Василия Степанова, который стал звездой его фильма "Обитаемый остров", но через несколько лет покончил с актерской карьерой. 
"Принц из сказки": телезвезда рассказала о трудной судьбе Василия Степанова

"Внимание к нему после "Обитаемого острова" было невероятное... Я говорил с Василием и заранее его об этом предупреждал. Точно так же я говорил и с Петей Федоровым, и с Юлей Снигирь: братцы, через месяц вашими лицами будет завешана вся Москва. Вас будут обсуждать и критиковать. Девушки и парни вам будут писать, кто-то в интернете будет вас превозносить, а кто-то поливать грязью", - рассказал Бондарчук в интервью kp.ru, отметив, что профессия актера не из простых. 

Режиссер отказался говорить о личной жизни Степанова, который, по слухам, переживает сейчас не лучшие времена. "Он мне такого права не давал", - объяснил Бондарчук. 

Ранее брат Василия Степанова рассказал, что актер испытывает финансовые трудности и живет за счет родителей. У него нет ни работы, ни девушки. При этом родственник опроверг информацию о том, что в мае Степанов лежал в психиатрической клинике: "От шизофрении в тот момент точно не лечился!" 

Недавно основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов заявил, что у Степанова возникли проблемы с психикой после домогательств со стороны одного известного режиссера и после неудачного романа с девушкой. От новых ролей он отказывается. 

Напомним, что после "Обитаемого острова" Василий Степанов снялся еще в шести картинах, но у него были в основном эпизодические роли. В 2017 году СМИ сообщили, что актер якобы выпал из окна своей квартиры, пытаясь достать кошку, а потом угодил в психиатрическую больницу. Степанов категорически отказывается общаться с журналистами. 

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