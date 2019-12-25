"Я его предупреждал": Бондарчук высказался о печальной участи Василия Степанова

Актер не выдержал испытания славой

Режиссер Федор Бондарчук признался, что следит за судьбой актера Василия Степанова, который стал звездой его фильма "Обитаемый остров", но через несколько лет покончил с актерской карьерой.

"Внимание к нему после "Обитаемого острова" было невероятное... Я говорил с Василием и заранее его об этом предупреждал. Точно так же я говорил и с Петей Федоровым, и с Юлей Снигирь: братцы, через месяц вашими лицами будет завешана вся Москва. Вас будут обсуждать и критиковать. Девушки и парни вам будут писать, кто-то в интернете будет вас превозносить, а кто-то поливать грязью", - рассказал Бондарчук в интервью kp.ru, отметив, что профессия актера не из простых.

Режиссер отказался говорить о личной жизни Степанова, который, по слухам, переживает сейчас не лучшие времена. "Он мне такого права не давал", - объяснил Бондарчук.

Ранее брат Василия Степанова рассказал, что актер испытывает финансовые трудности и живет за счет родителей. У него нет ни работы, ни девушки. При этом родственник опроверг информацию о том, что в мае Степанов лежал в психиатрической клинике: "От шизофрении в тот момент точно не лечился!"

Недавно основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов заявил, что у Степанова возникли проблемы с психикой после домогательств со стороны одного известного режиссера и после неудачного романа с девушкой. От новых ролей он отказывается.

Напомним, что после "Обитаемого острова" Василий Степанов снялся еще в шести картинах, но у него были в основном эпизодические роли. В 2017 году СМИ сообщили, что актер якобы выпал из окна своей квартиры, пытаясь достать кошку, а потом угодил в психиатрическую больницу. Степанов категорически отказывается общаться с журналистами.

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