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Стала известна причина аварии вертолета в Красноярском крае

10:33
  • среда
  • 25 декабря 2019

У машины повреждены хвостовая балка и лопасти винта

Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае, попал в снежный вихрь. Предварительные причины аварии воздушного судна в эвенкийском районе назвали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Появилось видео с места крушения Ми-8

"По предварительным данным, при взлете борт попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку", - сообщила представитель ведомства Оксана Горбунова.

Инцидент произошел в селе Байкит. Ми-8 направлялся на Юрубченское месторождение. Однако при взлете возникла нештатная ситуация, машина совершила жесткую посадку. На борту находился 21 пассажир и трое членов экипажа. Данные о пострадавших разнятся: МЧС сообщает о трех, прокуратура – о двух раненых. Командир воздушного судна госпитализирован.

У Ми-8 повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта. Обстоятельства происшествия выясняет Красноярская транспортная прокуратура, передает РИА Новости.

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