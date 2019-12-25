Немецкие СМИ уличили НАТО в подготовке вторжения в Россию

Альянс проведет самые масштабные за 25 лет маневры

Самые масштабные за последние четверть века маневры вблизи российских границ начинает Североатлантический альянс. В соответствии со сценарием учений НАТО "Защитник Европы — 2020", американских военных сначала перебросят через Атлантику в Западную Европу. Оттуда их направят в Польшу и Прибалтику, как можно ближе к рубежам России.

Как пишет немецкое издание Junge Welt, официально маневры названы учениями войск США. "Но на самом деле страны - члены Североатлантического альянса отрепетируют наступление на случай войны против России", — уверен автор материала.

По информации издания, важную роль в маневрах должна сыграть Германия. США, в свою очередь, проверят эффективность логистики по пути движения войск в Европу.

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