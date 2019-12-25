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"Приятно познакомиться": жена Овечкина похвасталась рукопожатием с Трампом

11:30
  • среда
  • 25 декабря 2019

Спортсмен уже не первый раз общается с главой США

Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия пришли на рождественский ужин, устроенный в резиденции американского президента Дональда Трампа во Флориде.
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча (видео)

Супруга Овечкина выложила в сториз Instagram фото и видео с мероприятия. Она показала, как капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" сидит за столом в строгом костюме, орудуя ножом и вилкой. На камеру также попал момент, когда супруги подходят к Трампу. Американский лидер пожал им руки и принял подарок - игровой свитер Овечкина. "Приятно познакомиться, мистер президент", - подписала видео Анастасия.

В отличие от супруги, Овечкин уже виделся с Трампом. В марте глава США встречался с игроками "Вашингтон Кэпиталз". Тогда президент назвал Овечкина великим спортсменом. Хоккеисты подарили Трампу золотую клюшку. 

 

Ранее в Сети появилось трогательное видео, на котором 34-летний Александр Овечкин играет со своим маленьким сыном на ковре. 

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь покойной актрисы Веры Глаголевой, начали встречаться в 2015 году. Через год они зарегистрировали брак. Свадьбу отметили в июле 2017 года. Вскоре у них родился сын. 

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