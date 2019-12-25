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Первый полет нового МС-21-300 попал на видео

11:23
  • среда
  • 25 декабря 2019

Самолет превосходит существующие аналоги по многим характеристикам

Видео полета лайнера МС-21-300 опубликовала корпорация "Иркут". Это четвертый самолет серии, присоединившийся к программе летных испытаний, сообщили в пресс-службе компании.
МС-21 успешно совершил первый международный полет

Сообщается, что по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги. И испытания это еще раз подтвердили. Лайнер, по планам создателей, должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения. По примерным подсчетам, в ближайшие 20 лет авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 таких самолетов, а в мире – около 30 тысяч.

"Двадцать пятого декабря 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода-филиала ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) состоялся первый полет четвертого самолета МС-21-300, предназначенного для летных испытаний", — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Полет проходил на высоте в 3 тысячи метров на скорости 500 километров в час. Его продолжительность составила 1 час 40 минут.

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