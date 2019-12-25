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Супруга Шумахера выступила с неожиданным заявлением

11:51
  • среда
  • 25 декабря 2019

Пример Михаэля должен ободрить других

Супруга легенды "Формулы-1" Михаэля Шумахера Коринна неожиданно выступила с заявлением в преддверии шестой годовщины трагического инцидента с гонщиком. По ее словам, объединенные усилия в поддержку Михаэля становятся примером, который ободряет других.
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"Большие дела начинаются с маленьких шагов. Порой мелкие детали могут сформировать общую картину. Думаю, что вместе мы стали сильнее. Так что именно таким образом объединенные усилия движения в поддержку Михаэля помогают облегчить задачу приободрения других", — заявила Коринна.

Трагический инцидент с Михаэлем Шумахером произошел в 2013 году. Гонщик катался на горных лыжах – но неудачно упал и получил серьезную травму головы. С тех пор легенда "Формулы-1" находился в коме, хотя время от времени появлялись сообщения о том, что Михаэль пришел в сознание. Семья, в том числе и Коринна, состояние гонщика принципиально не комментирует, не допуская появления какой-либо информации о его состоянии в СМИ, напоминает австралийское издание FoxSport.

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