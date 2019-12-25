"Мой новый друг": Плющенко привел в дом симпатягу в одеяле

Рудковская в ужасе
Фигурист Евгений Плющенко удивил свою жену Яну Рудковскую весьма неожиданным приобретением. Спортсмен принес в дом нового щенка.
"Мой новый друг и защитник. Порода кане-корсо", - написал Плющенко в Instagram, выложив фото с щенком-симпатягой, завернутым в одеяло. Пес с добрыми глазами получил кличку Грэй.
О появлении нового члена семьи Рудковская узнала из соцсети. "Аааа... все-таки купил! 7 собака! Ну Женя, - написала в комментариях продюсер, после чего перечислила других своих собак. - Фифа, Панчо, Лорд, Квин, Альфа и Берта! Ну куда?"
Плющенко проигнорировал возмущение супруги. Он прекрасно понимает, что на территории их особняка хватит места для семерых собак. Крупные питомцы живут в вольере, а мелкие в доме. Фифа - единственное животное, которое Яна и Евгений пускают к себе в постель.
Нет никаких сомнений, что новый щенок осчастливит сына звезд - шестилетнего Александра. Он уговаривал родителей купить еще одну собаку, когда давал согласие на съемки в новом шоу Рудковской.
- Яночка, не ругай Женю. Шесть собак ни то ни се. А 7 - самая лучшая циферка в нумерологии, - пишут в соцсети.
- С новым членом семьи!
- Сашка дождался.
- Шикарный друг.
- Обещанный Саше? Вам автодом, ему щенка.
Отметим, что предками кане-корсо считаются боевые собаки, которых использовали гладиаторы. Эта порода отличается силой и бесстрашием. До Второй мировой войны фермеры заводили кане-корсо для охраны территории и скота. Затем эта порода оказалась на грани исчезновения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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