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"Мой новый друг": Плющенко привел в дом симпатягу в одеяле

12:03
  • среда
  • 25 декабря 2019

Рудковская в ужасе

Фигурист Евгений Плющенко удивил свою жену Яну Рудковскую весьма неожиданным приобретением. Спортсмен принес в дом нового щенка. 
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"Мой новый друг и защитник. Порода кане-корсо", - написал Плющенко в Instagram, выложив фото с щенком-симпатягой, завернутым в одеяло. Пес с добрыми глазами получил кличку Грэй. 

О появлении нового члена семьи Рудковская узнала из соцсети. "Аааа... все-таки купил! 7 собака! Ну Женя, - написала в комментариях продюсер, после чего перечислила других своих собак. - Фифа, Панчо, Лорд, Квин, Альфа и Берта! Ну куда?"

Плющенко проигнорировал возмущение супруги. Он прекрасно понимает, что на территории их особняка хватит места для семерых собак. Крупные питомцы живут в вольере, а мелкие в доме. Фифа - единственное животное, которое Яна и Евгений пускают к себе в постель. 

Нет никаких сомнений, что новый щенок осчастливит сына звезд - шестилетнего Александра. Он уговаривал родителей купить еще одну собаку, когда давал согласие на съемки в новом шоу Рудковской. 

- Яночка, не ругай Женю. Шесть собак ни то ни се. А 7 - самая лучшая циферка в нумерологии, - пишут в соцсети. 

- С новым членом семьи! 

- Сашка дождался. 

- Шикарный друг.

- Обещанный Саше? Вам автодом, ему щенка. 

Отметим, что предками кане-корсо считаются боевые собаки, которых использовали гладиаторы. Эта порода отличается силой и бесстрашием. До Второй мировой войны фермеры заводили кане-корсо для охраны территории и скота. Затем эта порода оказалась на грани исчезновения. 

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