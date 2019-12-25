Собянин открыл мост через Кожуховский затон

Он соединит ЗИЛ и Печатники

Сергей Собянин в среду открыл движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон. Он соединит ЗИЛ и Печатники, а также сделает более доступным "Остров мечты".

Для улучшения транспортной доступности близлежащих районов ранее были построены станция метро "Технопарк" и станция Московского центрального кольца "ЗИЛ", напомнил Собянин.

"В дальнейшем здесь пройдёт ещё одна ветка метро, которая пойдёт в Бирюлёво Западное, и здесь будет дополнительная станция метрополитена. Так же мы пробьём дальше набережную до Симоновской, и отсюда с моста можно будет ехать уже до центра города", - рассказал он.

Кроме того, мэр Москвы подвел предварительные итоги дорожного строительства в городе. По его словам, построены 111 километров, около 20 сложных инженерных сооружений, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей.

"Были построены участки таких магистралей, как Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, Бесединский мост и целый ряд других объектов. В том числе и две развязки на МКАДе", - перечислил мэр. Его слова приводит агентство "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"