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Собянин открыл мост через Кожуховский затон

11:51
  • среда
  • 25 декабря 2019

Он соединит ЗИЛ и Печатники

Сергей Собянин в среду открыл движение по новому автомобильному мосту через Кожуховский затон. Он соединит ЗИЛ и Печатники, а также сделает более доступным "Остров мечты".

Для улучшения транспортной доступности близлежащих районов ранее были построены станция метро "Технопарк" и станция Московского центрального кольца "ЗИЛ", напомнил Собянин.

"В дальнейшем здесь пройдёт ещё одна ветка метро, которая пойдёт в Бирюлёво Западное, и здесь будет дополнительная станция метрополитена. Так же мы пробьём дальше набережную до Симоновской, и отсюда с моста можно будет ехать уже до центра города", - рассказал он.

Кроме того, мэр Москвы подвел предварительные итоги дорожного строительства в городе. По его словам, построены 111 километров, около 20 сложных инженерных сооружений, мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей.

"Были построены участки таких магистралей, как Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, Бесединский мост и целый ряд других объектов. В том числе и две развязки на МКАДе", - перечислил мэр. Его слова приводит агентство "Москва".

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