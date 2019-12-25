Основные работы по строительству станции МЦД-2 "Остафьево" завершены

Станция улучшит транспортную доступность Новомосковского округа

Основные работы на новой станции "Остафьево" МЦД-2 "Курско-Рижский" уже завершены.

"Остафьево" находится между станциями "Щербинка" и "Силикатная" МЦД-2. Станция будет включать в себя две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров.

Новая станция расположена в Новомосковском округе Москвы, у жителей близлежащих к ней территорий нет в пешей доступности станции метро. "Остафьево" значительно улучшит транспортную доступность округа.

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