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В "Современнике" рассказали о самочувствии Галины Волчек

12:31
  • среда
  • 25 декабря 2019

Коллеги не теряют надежды

В московском театре "Современник" рассказали о состоянии 86-летней Галины Волчек, которая 23 декабря попала в Боткинскую больницу. 
Галину Волчек подключили к аппарату ИВЛ

"Состояние Галины Борисовны остается стабильным, и она проходит лечение в больнице", - сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов. По его словам, худрук "Современника" и актриса попала в клинику с воспалением легких. 

"Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе", - говорится на сайте театра. 

Пресс-секретарь театра Елена Волкова сказала РБК, что состояние Волчек не изменилось: "Пока все так же, без изменений, госпитализирована. Надеемся, скоро поправится".  

По данным СМИ, Галина Волчек находится в медикаментозной коме, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В "Современнике" эту информацию не подтвердили. Волчек сама вызвала скорую помощь, когда ей стало плохо. Врачи нашли ее уже без сознания, утверждают журналисты. 

Галина Волчек стала художественным руководителем "Современника" в 1989 году. На ее счету десятки ролей в кино и театре. 

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