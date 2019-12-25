В "Современнике" рассказали о самочувствии Галины Волчек

Коллеги не теряют надежды

В московском театре "Современник" рассказали о состоянии 86-летней Галины Волчек, которая 23 декабря попала в Боткинскую больницу.

"Состояние Галины Борисовны остается стабильным, и она проходит лечение в больнице", - сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов. По его словам, худрук "Современника" и актриса попала в клинику с воспалением легких.

"Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе", - говорится на сайте театра.

Пресс-секретарь театра Елена Волкова сказала РБК, что состояние Волчек не изменилось: "Пока все так же, без изменений, госпитализирована. Надеемся, скоро поправится".

По данным СМИ, Галина Волчек находится в медикаментозной коме, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В "Современнике" эту информацию не подтвердили. Волчек сама вызвала скорую помощь, когда ей стало плохо. Врачи нашли ее уже без сознания, утверждают журналисты.

Галина Волчек стала художественным руководителем "Современника" в 1989 году. На ее счету десятки ролей в кино и театре.

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