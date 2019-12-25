Первый "подводный истребитель" "Ясень-М" спущен на воду

Субмарина "Новосибирск" вышла из эллинга верфи "Севмаш"

Субмарина "Новосибирск" покинула эллинг оборонной верфи "Севмаш" в Северодвинске. Это первая серийная атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М". Командир корабля, капитан второго ранга Максим Шпирко, разбил о его борт традиционную бутылку шампанского.

Предприятие "Севмаш" 21 декабря отметило 80-ю годовщину своего существования. Как отметили в руководстве, спуск на воду "Новосибирска" стал своеобразным подарком к юбилею. "Очень приятно, что юбилейный для предприятия год мы заканчиваем таким значимым событием, как вывод из эллинга подлодки "Новосибирск", - сказал на церемонии и.о. директора Сергей Воронько.

На "Севмаше" сейчас шесть подлодок проекта 885М, они находятся на разных стадиях строительства. А в 2019 году было подписано еще два контракта на строительство субмарин этого проекта. Головной корабль проекта 885М "Ясень-М" "Казань" в настоящее время проходит испытания, ее предполагают передать флоту в наступающем году, сообщает ТАСС.

Военно-морской флот России уже принял в свои ряды атомную подводную лодку проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск". Модернизированный вариант субмарины обладает уникальными характеристиками – в частности, практически бесшумным ходом за счет особого покрытия корпуса и конструкции винта. Подлодки этого типа уже прозвали "подводным истребителем".

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