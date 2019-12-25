Задача номер один: Путин обратился к министрам

Президент назвал главной целью улучшение уровня жизни

Улучшение уровня жизни россиян - задача номер один. Об этом в среду заявил Владимир Путин на встрече с членами правительства. Подводя итоги года, президент поблагодарил министров за работу и отметил позитивные результаты, передает "ТВ Центр".

Совместно с Центробанком правительству удалось добиться снижения инфляции до минимального уровня. Создана хорошая макроэкономическая база развития - такого, по словам главы государства, еще не было в новейшей истории страны.

Но далеко не все задачи решены, отметил Владимир Путин. Важно сосредоточиться на реализации нацпроектов, чтобы увеличить темпы роста экономики, и улучшить ее структуру и качество.

"Крупные инфраструктурные проекты у нас реализуются, это действительно очень хорошая база для развития определенных ключевых отраслей экономики. А за ним, я уверен, должны последовать и главные результаты, связанные с уровнем жизни наших граждан", - отметил Путин.

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