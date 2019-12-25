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Единый реестр турагентов начнет действовать с 2021 года

14:43
  • среда
  • 25 декабря 2019

Туристическая отрасль станет более прозрачной

Данные о туристических агентах будут внесены в специальный реестр. Об этом в среду на последнем в этом году заседании правительства сообщил Дмитрий Медведев.
Туризм стал мощным драйвером развития столицы

Кабинет министров рассмотрел изменения, которые сделают туристическую отрасль более прозрачной и защитят интересы людей, приобретающих путёвки, передает "ТВ Центр".

Как отметил премьер, сейчас невозможно не только проследить за работой турагентов, но и даже посчитать их общее число. А ведь нередко бывают случаи, когда они прибегают к услугам центров бронирования, которые, получив деньги клиентов, закрываются.

"Помимо уже существующего реестра туроператоров создадим новый единый федеральный реестр турагентов. Он должен заработать через год, 1 января 2021 года, включение  в него станет обязательным для всех турагентов и естественно бесплатным", - сказал Медведев.

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