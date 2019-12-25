ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обсуждают, как сохранить здоровье населения

14:52
  • среда
  • 25 декабря 2019

В столице проходит тематический форум

Как сохранить здоровье населения и наладить конструктивный диалог между представителями власти и общественными организациями? Эти и другие вопросы обсуждают в среду в Москве на четвертом тематическом форуме "Основные направления обеспечения безопасности и качества жизни граждан России", передает "ТВ Центр".

На повестке - меры, необходимые для улучшения качества медицинского обслуживания и повышения эффективности подготовки квалифицированных сотрудников. Также речь зашла о предстоящем 75-ом юбилее Великой Победы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Врачи осматривают пациента
Врачи осматривают пациента
Посетители ярмарки
Посетители ярмарки
Роддом
Роддом
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.