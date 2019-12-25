В Москве обсуждают, как сохранить здоровье населения

В столице проходит тематический форум

Как сохранить здоровье населения и наладить конструктивный диалог между представителями власти и общественными организациями? Эти и другие вопросы обсуждают в среду в Москве на четвертом тематическом форуме "Основные направления обеспечения безопасности и качества жизни граждан России", передает "ТВ Центр".

На повестке - меры, необходимые для улучшения качества медицинского обслуживания и повышения эффективности подготовки квалифицированных сотрудников. Также речь зашла о предстоящем 75-ом юбилее Великой Победы.

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