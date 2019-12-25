В Ханты-Мансийске реализуется проект "Умный город"

Как изменилась жизнь горожан?

Будущее уже сегодня. В Ханты-Мансийске реализуют проект "Умный город". Цифровые технологии и передовые инженерные решения планируют внедрить во все сферы коммунального хозяйства. Уже автоматизирована работа котельных, водоочистных сооружений и электросетей.

Прорывы теплотрассы в лютые морозы коммунальщикам Ханты-Мансийска теперь не страшны. Умная система чутко отслеживает состояние теплосетей. Оповещения о проблемах и сбоях приходят автоматически. Вместо штата сотрудников все параметры отслеживают два-один диспетчера в смену. В этом году автоматизированы 56 котельных из 60. За транспортом коммунальщиков следит система ГЛОНАСС. Маршруты, скорость движения, расход топлива - все под контролем.

"Любой водитель нашего предприятия, приходя сюда, приложив персональный ключ, получает доступ. Система сама связывается с ГЛОНАССом, бухгалтерией, выписывается путевой лист, в котором указаны пробег, остаток топлива и куда ему ехать. Раньше этим занималось три человека: нормировщик, таксировщик, учетчик топлива. Сейчас этим занимается один аппарат", - рассказал директор муниципального предприятия "Водоканал" Николай Молчанов.

Водоочистные сооружения также автоматизированы. Вода проходит через уникальную систему очистки. В ее основе - озонирование, ультрафиолетовое облучение и фильтры на основе активированного угля. На "цифру" перевели и уличное освещение. Датчики отслеживают состояние электросетей и выводят данные на диспетчерский щит.

"Наша оперативно-диспетчерская служба в кратчайшие сроки выезжает на любую аварию. Она даже может определить сама без получения какого-то звонка от потребителей, то есть до того, как поступила заявка", - отметил начальник отдела учета электроэнергии предприятия "ХМ ГЭС" Нурфис Усманов.

В новостройках устанавливают автоматизированные электросчетчики. Их показания списываются в режиме онлайн. Оплатить счета можно, не выходя из дома - через личный кабинет. Созданная инфраструктура рассчитана на 30-летнюю перспективу развития города.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".

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