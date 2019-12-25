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Фадеев рассказал о спорах с Наргиз из-за ненависти к России

13:07
  • среда
  • 25 декабря 2019

Звезду обвинили в русофобии

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что певица Наргиз всегда критически относилась к России. Якобы из-за этого у них часто случались конфликты. 
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"Ее ненависть к России не была секретом для меня, это было главным предметом постоянных скандалов в период нашей с ней работы. В компании постоянно слышали ее жалобы: "Я не могу видеть эти рожи!", "Мне надоели эти убогие концертные залы в провинции" и прочее", - сообщил Фадеев порталу Super.

Он выразил сожаление в связи с тем, что артистка не испытывает благодарности к поклонникам, которые ходят на ее концерты. 

Фадеев также заявил, что не оставит без внимания упреки, которые прозвучали в интервью Наргиз в шоу "Осторожно Собчак". "Я хочу, чтоб она это знала", - сказал продюсер. Что именно он имел в виду, не уточняется. 

Напомним, в разговоре с Ксенией Собчак певица сообщила о финансовых проблемах продюсерского центра MALFA, которые возникли после ее конфликта с Фадеевым. "Прибыли-то больше нет, лошадка больше не поедет на гастроли", - отметила Наргиз. Еще артистка призналась, что ее дети выросли настоящими американцами и не хотят жить в России, где, по их мнению, бродят медведи и орудует мафия.  

В октябре Фадеев объявил о реструктуризации своего продюсерского центра и расторг контракты со всеми артистами. По слухам, это произошло из-за многочисленных конфликтов Фадеева с музыкантами.

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