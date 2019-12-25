Представители "Молодёжки ОНФ" подвели итоги года

Волонтёры проводят акции по всей России
В среду в Москве подвели итоги работы организации Общероссийского народного фронта "Молодёжка". За время деятельности к ней присоединилось почти 70 тысяч человек, передает "ТВ Центр".
Волонтёры проводят множество важных социальных мероприятий по всей стране. Среди них футбольный турнир "Уличный красава", акции "Безопасность Детства" и "Сохраним лес".
Сводные отряды работали и в зонах чрезвычайных ситуаций - помогали жителям Забайкальского края и Иркутской области справиться с последствиями пожаров и наводнений.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"