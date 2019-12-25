Представители "Молодёжки ОНФ" подвели итоги года

Волонтёры проводят акции по всей России

В среду в Москве подвели итоги работы организации Общероссийского народного фронта "Молодёжка". За время деятельности к ней присоединилось почти 70 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Волонтёры проводят множество важных социальных мероприятий по всей стране. Среди них футбольный турнир "Уличный красава", акции "Безопасность Детства" и "Сохраним лес".

Сводные отряды работали и в зонах чрезвычайных ситуаций - помогали жителям Забайкальского края и Иркутской области справиться с последствиями пожаров и наводнений.

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