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Избитая в Ингушетии девочка выписана из московской больницы

15:04
  • среда
  • 25 декабря 2019

За ее состоянием следила вся страна

Семилетнюю девочку из Ингушетии, над которой издевалась её родная тётя, в среду выписали из московской больницы. Аиша Ажигова, за историей которой следила вся страна, несколько месяцев проходила лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В середине лета девочка попала туда со множественными травмами в тяжелом состоянии, а сегодня покидает больницу вместе с мамой.
Врачи ампутируют руку истерзанной девочки из Ингушетии

Аиша хулиганит. И это хороший симптом. Девочка идёт на поправку. Дома её ждут братья. После долгих обещаний Аиша ждет - не дождется, когда, наконец, покинет больницу.

В палате девочка не отходит от мамы. Лидия рассказывает о новогодних праздниках, которые проведут в узком кругу семьи. И о дочке, которая, просыпаясь, делится страшными воспоминаниями.

О семилетней Аише страна узнала 4 июля, когда девочку с травмами, ожогами и порезами доставили в детскую больницу Ингушетии, передает "ТВ Центр". Уже на следующий день за жизнь ребенка боролись в Москве. В НИИ неотложной детской хирургии установили, что девочку избивали. Из-за серьезных травм пришлось ампутировать руку.  Все травмы ребенку систематически наносила родная тетя. Мать и не подозревала, что дочь в беде. Девочку вместе с сыновьями насильно забрали родственники по линии отца. Через некоторое время сыновей ей вернули. Аиша оставались у родни.

Аишу лечили врачи всех специальностей. Небезразличие многих служб и граждан позволило решить вопросы с жильем, реабилитацией, обучением. Сейчас уже можно сказать, что все страшное позади.

Против 35-летней тёти Аиши возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные действия, проходят экспертизы. Девочка же начинает новую жизнь. Она не знает меры в сладостях, стесняется журналистов и верит в Деда Мороза. Призналась, что загадала только одно заветное желание - быть всегда с мамой.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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Аиша Ажигова
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