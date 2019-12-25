Собянин: "Остров Мечты" примет первых посетителей через несколько месяцев

На открытии побывал мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве открыт автомобильный мост через Кожуховский затон. Он станет частью новой шестиполосной магистрали, которая соединит Южнопортовый район с Нагатинской поймой и разгрузит проспект Андропова. А ещё новый мост позволит удобнее добираться до парка "Остров Мечты".

По традиции на новую дорогу въезжает спецтехника. Автомобильный мост через Кожуховский затон связал Нагатинскую пойму с Печатниками и Южнопортовым районом через 2-й Южнопортовый проезд, передает "ТВ Центр".

Эта магистраль длиной почти 6 километров не только разгрузит дороги, но и сделает удобным подъезд к парку развлечений "Остров мечты", который уже построен и встретит первых посетителей уже в следующем году. Парк станет одной из крупнейших точек притяжения в столице. Поэтому к его открытию готовились основательно.

"В этом районе, напомню, мы открыли в своё время метро "Технопарк", станцию метро МЦК, "ЗИЛ". Сделали траволатор. То есть, сделали всё возможное, чтобы улучшить транспортную доступность этого района. Ну и в дальнейшем здесь пройдет ещё одна ветка метро, которая пойдет на Бирюлёво-Западное. И здесь тоже будет дополнительная станция метрополитена. Также мы пробьём дальше набережную до Симоновкой набережной. И отсюда с моста можно будет уже ехать до центра города", - рассказал Собянин.

Самая непростая часть дороги - мост через Москву-реку. Его строили по Керченской технологии. Теперь новый маршрут заметно сократит дорогу автомобилистам. Здесь появилась новая так называемая поперечная связь между районами. Альтернативный маршрут позволит заметно разгрузить проспект Андропова. Новая дорога, к тому же, широкая - по три полосы в каждую сторону.

Из района Южнопортовый в район Нагатинская пойма теперь можно не только быстро доехать. Но и дойти. Для пешеходов на всем протяжении магистрали сделали широкие тротуары. И два подземных перехода - на проспекте Андропова и у Южного речного вокзала.

В рамках благоустройства прилегающей территории обустроили около 9 гектаров газонов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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