Подари жизнь: на лечение 9-летней Вероники собрали более 2 млн рублей

Девочке срочно нужна помощь

Более двух миллионов рублей удалось собрать благодаря зрителям нашего канала на лечение 9-летней Вероники Калининой. Накануне "ТВ Центр" рассказал, что ребёнку срочно нужна помощь.

У Вероники - острый лимфобластный лейкоз. Девочка уже перенесла долгую терапию, а затем пересадку костного мозга. Но болезнь вернулась снова. Шанс спасти ребёнка есть - необходима новая операция. Донор найден, он отдаёт свой костный мозг бесплатно, но за поиск и активацию нужно заплатить миллион 600 тысяч рублей.

Поскольку удалось собрать больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.

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