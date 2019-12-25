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В Москве полиция изъяла полтонны контрабандной черной икры

15:21
  • среда
  • 25 декабря 2019

Проведены более 15 обысков

В Москве пресечён незаконный оборот чёрной икры. Товар реализовывали на столичных рынках. Полицейские провели 16 обысков по местам проживания злоумышленников, а также в помещениях хранения продукции, передает "ТВ Центр".

Где-то пришлось двери вскрывать болгаркой. Установлено, что чёрную икру рыб, занесенных в Красную книгу России, добывали браконьерским способом, перерабатывали, фасовали, а уже в банках она прибывала в столицу.

Обнаружено почти 500 килограммов икры, а также деньги, банковские карты и подложные документы по которым товар и попадал на прилавок.

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